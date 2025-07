Glionna entusiasta | Inter progetto stimolante! Voglio vincere trofei

Benedetta Glionna si è presentata da nuova calciatrice dell’Inter Women. Di seguito le sue prime dichiarazioni rilasciate alle frequenze di Inter TV. Glionna, quali sono le sensazioni che provi in questo momento? Sono molto contenta e felice di essere qui. In me c’è curiosità ed entusiasmo di intraprendere questo nuovo percorso all’Inter. Hai alle spalle un percorso ricco di soddisfazioni, ora arriva il nuovo capitolo Inter. Cosa ti ha spinto a scegliere i nerazzurri? L’Inter mi ha subito affascinato per il suo progetto presente e futuro. Avevo anche bisogno di nuovi stimoli. questo contesto è sicuramente stimolante. 🔗 Leggi su Inter-news.it

