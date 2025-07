Ctp Bruni Pd | Un regolamento sbagliato bloccato da mesi serve ripartire da elezioni vere e poteri concreti

Una riforma costruita male, priva di strumenti reali per la partecipazione democratica, oggi è ferma al palo. I nuovi Consigli Territoriali di Partecipazione voluti dalla Giunta Conti sono rimasti lettera morta, e non per caso: erano nati già con un impianto profondamente sbagliato, più orientato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it