La Regione stanzia 32 milioni per le attività culturali e sportive rivolte ai giovanissimi

"Investiamo 32 milioni di euro per promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza di opportunitĂ tra i giovani dai 6 ai 16 anni appartenenti a nuclei familiari vulnerabili". Ad annunciare il nuovo avviso, pubblicato dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali nell'ambito del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Danni da maltempo: 8 milioni della Regione per Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno - La Regione interviene per i danni provocati dal maltempo in Toscana in questo 2025. Anche 1 milione 200 mila euro per il recupero dei campi sportivi nei comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina.

Conerobus, casse vuote: ammanco da 1,8 milioni. Li chiedono alla Regione - ANCONA Un bus che sia chiama Desiderio. Ancora guai per Conerobus, la partecipata del trasporto pubblico locale anconetano, che resta sospesa nel limbo di un bilancio alla canna del gas e in.

Regione Campania, 1,5 milioni per lo Stadio Partenio-Lombardi: De Luca conferma l'impegno - Il Consigliere Regionale Enzo Alaia ha incontrato stamani il Governatore Vincenzo De Luca che, su esplicita richiesta dell’esponente di Italia Viva, ha confermato l’impegno della Regione Campania a stanziare un contributo di 1,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento dello Stadio.

In arrivo 30 milioni per gli artigiani sardi La Regione Sardegna stanzia 30 milioni di euro con la legge 949/1952: domande pre-caricabili dall'8 luglio, sportello operativo dal 29 luglio; un sostegno concreto per microimprese. La Regione Sardegna ha stanziato

Innovazione per le imprese, la Regione annuncia sei bandi e stanzia 283 milioni di euro

Terzo settore, la Regione stanzia 2,5 milioni. Schlein: Salvaguardare chi ha contribuito alla gestione dell'emergenza; Lavoro. La Regione stanzia oltre 68 milioni di euro per il reinserimento e l’aggiornamento dei lavoratori disoccupati; Detenuti, formazione-lavoro: 2,6 milioni di euro per il Piemonte.