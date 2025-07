Omicidio Martina Scialdone ridotta pena in Appello per l’ex | esclusa premeditazione

(Adnkronos) – Ridotta in appello a 24 anni e otto mesi la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 62 anni che nel gennaio 2023 ha sparato e ucciso l’ex compagna Martina Scialdone fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma. I giudici della Corte di Assise d’Appello con la sentenza hanno escluso la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: appello - martina - scialdone - ridotta

L'appello per Martina, la giovane mamma rimasta vedova e con gravi danni fisici nel crollo della Vela Celeste - C'era afa, quella maledetta sera del 22 luglio scorso, quando alla vela Celeste venne giù il ballatoio del secondo piano trascinando assieme a detriti e calcinacci vite e sogni.

Scomparsa una 14enne: l'appello dei genitori per ritrovare Martina Carbonaro - Non si hanno più notizie da ieri sera, ad Afragola, nel Napoletano, di una ragazza di 14 anni, Martina Carbonaro.

Omicidio di Martina Carbonaro: sconcerto al Senato e appello contro il possesso - In un clima che continua a slanciare domande inquietanti sulla nostra società, si è verificato un atto violento e sconcertante contro una giovane donna.

Omicidio Martina Scialdone, pena ridotta in appello per Costantino Bonaiuti: negata premeditazione https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/16/news/omicidio_martina_scialdone_sentenza_appello_costantino_bonaiuti_premeditazione-424734874/?rss&r Vai su X

Omicidio Martina Scialdone, ridotta pena in Appello per l’ex: esclusa premeditazione; Martina Scialdone, pena ridotta in appello per Costantino Bonaiuti: esclusa la premeditazione; Femminicidio Scialdone, pena ridotta a ex ragazzo. La madre: 'Delusa'.

Martina Scialdone, pena ridotta in Appello per l’ex Costantino Bonaiuti: esclusa premeditazione. La madre: «Giustizia non è stata fatta» - Ridotta in appello a 24 anni e otto mesi la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di sessantadue anni che nel gennaio 2023 ha sparato e ... Riporta msn.com

Omicidio Martina Scialdone, ridotta pena in Appello per l’ex: esclusa premeditazione - Ridotta in appello a 24 anni e otto mesi la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 62 anni che nel gennaio 2023 ha sparato e ucciso l’ex compagna Martina Scialdone fuori da un ... Scrive msn.com