Influencer del fitness e pasticcera muore tre giorni dopo il suo il suo compleanno | l’addio delle colleghe a Christina Bitner

È morta per cause ancora da stabilire la la bodybuilder professionista e influencer Christina Bitner: il decesso risale a domenica 13 luglio, tre giorni dopo il suo compleanno. La notizia la dà People. Texana, la neo 41nne condivideva sui social non solo i suoi allenamenti ma anche le ricette delle torte che amava preparare. 95 mila follower, lascia il marito Brent e cinque figliastri. La collega di Bitner, Anahi Rosales, ha postato messaggi di dolore e affatto per l’amica scomparsa: “Mi sono svegliata col cuore a pezzi, sperando che fosse stato solo un brutto sogno, ma la realtà è stata un colpo durissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Influencer del fitness e pasticcera muore tre giorni dopo il suo il suo compleanno: l’addio delle colleghe a Christina Bitner

In questa notizia si parla di: influencer - giorni - compleanno - christina

“Non riesco a smettere di piangere. Abbiamo lasciato il nostro camper incustodito per tre giorni e ce l’hanno rubato”: lo sfogo in lacrime degli influencer ‘Viaggiatori ecologici” - Lacrime, angoscia e un appello disperato lanciato sui social network nella speranza di ritrovare non solo un veicolo, ma una casa, un progetto di vita, un simbolo.

Influencer del fitness e pasticcera muore tre giorni dopo il suo il suo compleanno: l’addio delle…; Achille Lauro e la dedica alla madre Cristina nel giorno del suo compleanno: Non potevo chiedere di più; Te ho potuto amare, te sola fra le donne: pieno di like per il messaggio romantico di Luca Argentero per il compleanno della moglie.

Uomini e donne, Cristina debutta come influencer: prima sponsorizzazione dopo il programma - Cristina, dunque, ha cominciato a lavorare sui social: quello di oggi potrebbe essere solo il primo passo verso una "carriera" da influencer come quelle che hanno costruito tante ex corteggiatrici di ... Segnala it.blastingnews.com