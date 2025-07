Cortona on the move | ci siamo In partenza la 15esima edizione

Domani, giovedì 17 luglio alle ore 18 al Teatro Signorelli, sarĂ inaugurata la 15^ edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. Un traguardo significativo che conferma il festival come punto di riferimento globale per la fotografia e come piattaforma di produzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Incontra la nuova generazione di fotografi documentaristi! Siamo orgogliosi di annunciare i 9 fotografi selezionati per la shortlist degli Emerging Prizes Under 30 del Cortona On The Move | BarTur Grant! • Ahmad Fallaha • Marijn Fidder • Matin Hashemi • Oy

«Come together», ecco la 15^ edizione di Cortona on the Move; Cortona On The Move 2025 - Come Together - Mostra - Cortona - Sedi varie; Senza memoria non siamo niente: un viaggio nei ricordi dell'adolescenza a bordo di un autobus.

Cortona on the move: ci siamo. In partenza la 15esima edizione - Attraverso 23 mostre e lo sguardo di 76 artisti da tutto il mondo sarà esplorato il tema "Come Together"

Senza memoria non siamo niente: un viaggio nei ricordi dell'adolescenza a bordo di un autobus - Arezzo, 14 luglio 2025 – Ultimo appuntamento con la terza edizione di 12X12, il progetto fotografico promosso da Cortona On The Move e at – autolinee toscane.