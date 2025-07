Trump vuole licenziare Powell e cerca una giusta causa che non c’è

(Adnkronos) – Donald Trump insiste a mettere nel mirino la Fed e il suo presidente Jerome Powell. Ormai, il licenziamento viene dato per imminente, anche con l’indicazione del probabile successore, il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Il presidente americano, del resto, non perde occasione per delegittimare l’uomo che guida la politica monetaria negli Stati . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump vuole licenziare Powell e cerca una giusta causa (che non c’è)

In questa notizia si parla di: trump - powell - vuole - licenziare

Usa, Trump: non ho alcuna intenzione di licenziare Powell - Washington, 22 apr. (askanews) - Donald Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell.

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere  aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

Trump potrebbe avere l'autoritĂ di licenziare Powell durante l'indagine sulla ristrutturazione della Fed Vai su X

Trump vuole licenziare Powell e cerca una giusta causa (che non c'è); Perchè Trump vuole licenziare subito Powell; Trump vuole cacciare Jerome Powell, capo della Banca centrale: Se lo voglio andrà via subito.

Usa, Trump contro il presidente della Fed Jerome Powell: “Potrebbe essere licenziato” - Donald Trump ha dichiarato che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell potrebbe essere licenziato a causa dei costi di ristrutturazione di due ... Secondo msn.com

Powell licenziato? Si moltiplicano le voci di un siluramento del capo della Fed - È stata la deputata repubblicana Paulina Luna a uscire allo scoperto e rivelare quello di cui si vocifera nei corridoi di Capitol Hill. Segnala informazione.it