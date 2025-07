Mezzo milione per il Plebiscito inseguendo il sogno della Celtic League

Un investimento di mezzo milione per migliorare lo stadio Plebiscito con l'obiettivo di far giocare al Petrarca Padova lo United Rugby Championship, in precedenza Pro14, Pro12 e poi Celtic League che il nome che poi usano ancora tutti quando parlano di questa che è una competizione di rugby a 15. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

