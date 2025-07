In Abruzzo nel 2024 venduti 140mila biglietti in più per i concerti ma è sportivo l' evento più partecipato

Nel 2024 in Abruzzo sono stati venduti 140mila biglietti in più per i concerti rispetto al 2023, ma per quanto riguarda Pescara a fare la differenza sono anche i grandi eventi sportivi dato che, a conti fatti, il numero di biglietti maggiore staccati è stato quello per la partita Juventus-Brest. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: biglietti - abruzzo - venduti - 140mila

In Abruzzo venduti 140mila biglietti in più per i concerti; News musica: le ultime notizie di oggi; Lotteria Italia, a Genova vinti 140mila euro: ecco tutti i biglietti fortunati.

In Abruzzo venduti 140mila biglietti in più per i concerti - I dati Siae mostrano che il numero di spettatori di eventi di musica pop, rock e leggera è passato dai 638. Si legge su ansa.it

Lotteria Italia, aumentati del 18 per cento i biglietti venduti in Abruzzo - Lotteria Italia, nella Regione verde, dopo la crisi dovuta alla pandemia da coronavirus, ottiene un grande successo ... Si legge su ilmessaggero.it