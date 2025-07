Mondiali di nuoto 2025 doppia gioia per l’Italia Dopo Paltrinieri anche Taddeucci vince l’argento nella 10 km | Eravamo arrabbiati

Una giornata estremamente positiva per l’Italia del nuoto ai Mondiali 2025 che si stanno svolgendo a Singapore. Sono infatti arrivate due medaglie nella 10 km: una nel maschile, con un immenso Gregorio Paltrinieri; l’altra nel femminile qualche ora dopo con Ginevra Taddeucci. La 28enne fiorentina ha infatti conquistato la medaglia in 2h07’55?7, arrendendosi solo alla favoritissima australiana Moesha Johnson, che l’aveva giĂ preceduta sul podio olimpico di Parigi. Johnson ha conquistato il suo primo oro mondiale individuale in 2h07’51?3. Bronzo per la monegasca Lisa Pou. In una gara che ha subìto continui cambiamenti di programmazione a causa del livello di balneabilitĂ non adeguato alla manifestazione, Ginevra Taddeucci ha confermato i suoi standard molto alti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di nuoto 2025, doppia gioia per l’Italia. Dopo Paltrinieri, anche Taddeucci vince l’argento nella 10 km: “Eravamo arrabbiati”

