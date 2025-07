Di Gregorio Juve l’obiettivo del portiere è chiaro | restare a lungo in bianconero Rifiutata un’importante offerta dall’Inghilterra | il retroscena

Di Gregorio Juve, l’obiettivo del portiere è chiaro: il retroscena e tutti i dettagli sul futuro dell’estremo difensore. Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, è stato recentemente contattato da un club di alto livello della Premier League, ma ha deciso di non prendere in considerazione l’offerta, come riportato da Nicolò Schira. Il giocatore ha scelto di rimanere concentrato sul suo impegno con la Juve, dove si sente molto soddisfatto e desidera continuare la sua carriera per molti anni. La decisione di Di Gregorio sottolinea la sua determinazione a far parte del progetto bianconero, confermando il suo impegno verso la squadra di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

