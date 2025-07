Si schianta dopo un lancio dal Sass Pordoi | morto base jumper australiano

Trento, 16 luglio 2025 – Un base jumper australiano di 42 anni è morto oggi dopo essersi lanciato dalla cima del Sass Pordoi, cima delle Dolomiti nell’area della Val di Fassa (Trento). L'uomo era insieme a una comitiva di connazionali che faceva base a Lupo Bianco, dove sarebbe dovuto atterrare dopo il salto. L’uomo invece si è schiantato lungo un tornante della strada statale 48, a una quota di circa 1.700 metri e a 400 metri di altezza dal punto di atterraggio. A causare l’incidente, probabilmente, un problema tecnico che gli ha impedito di aprire tempestivamente la vela. Una volta giunta la chiamata alla centrale unica per le Emergenze, sul posto è stato inviato l'elicottero del Soccorso alpino mentre un soccorritore della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino e speleologico trentino si è portata sul luogo dell'incidente via terra per aiutare nelle operazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si schianta dopo un lancio dal Sass Pordoi: morto base jumper australiano

