Parte per una passeggiata con il cane ma si perde nella pineta | ritrovata dalla Polizia

Fortunatamente si è conclusa bene la disavventura di una ravennate che, partita la mattina presto per una passeggiata con il cane, si era smarrita nel mezzo della pineta. Tutto è avvenuto nella mattinata di mercoledì a Lido di Dante, da dove una donna di 59 anni, della zona, era partita per una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

