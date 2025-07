Buona sanità nel Lazio Rocca inaugura il nuovo polo oncologico all’Umberto I | 32 posti letto moderni contro il cancro

Sono stati inaugurati questa mattina il polo oncologico, dotato di un day Hospital con 32 poltrone, 4 posti letto e 12 ambulatori specialistici per le principali patologie oncologiche, e il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) del Policlinico Umberto I, per un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro, di cui oltre 900mila euro di donazioni. I nuovi servizi sanitari sono stati messi a terra con il contributo essenziale e determinante degli sponsor Acea, Banca d’Italia, Enel Cuore, Fondazione Tim, Figc ed Eni. A tagliare il nastro il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, la rettrice di Sapienza UniversitĂ di Roma, Antonella Polimeni, e i rappresentanti di Acea, Banca d’Italia, Enel Cuore, fondazione Tim, Figc ed Eni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Buona sanitĂ nel Lazio, Rocca inaugura il nuovo polo oncologico all’Umberto I: 32 posti letto moderni contro il cancro

