Ho adottato una bambina si chiama Lennon London | Britney Spears fa uno strano annuncio accompagnato da un balletto su Instagram

Un annuncio particolare e un balletto ‘insolito ‘: Britney Spears non smette di far parlare di sé. La cantante e ballerina ha pubblicato un video mentre balla con un completino rosa. “Ho bisogno di un caffè. E voglio avvisarvi ragazzi che ho adottato una bellissima bambina! Si chiama Lennon London Spears “. L’inusuale messaggio accompagna il video ed è stato fonte di discussione tra i commentatori. Se non sorprende il video del balletto – la Spears è solita pubblicarne di diversi soprattutto su Instagram – il messaggio invece ha fatto sorgere qualche domanda. La popstar è single dallo scorso anno e in tanti si sono chiesti come abbia fatto a ottenere l’autorizzazione per adottare una bambina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

