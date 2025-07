Mercoledì | il video riassunto della prima stagione

Netflix ha gentilmente diffuso il video riassunto della prima stagione di Mercoledì, un riassunto che sappiamo sarà apprezzato da tanti in attesa dell’arrivo della seconda stagione in arrivo divisa in due parti. La prima parte della seconda stagione è in arrivo il 6 agosto. La seconda parte sarà disponibile il 3 settembre. Ecco il riassunto della prima stagione: La sinossi di Mercoledì 2. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna alla Nevermore Academy con la sua arguzia affilata e il suo sguardo imperturbabile. Ma questa volta, la giovane Addams dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici, vecchi avversari e un nuovo, oscuro mistero soprannaturale che minaccia di sconvolgere la sua routine gotica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Mercoledì: il video riassunto della prima stagione

In questa notizia si parla di: stagione - prima - riassunto - mercoledì

Chainsaw Man: il primo film risolve i problemi della prima stagione con prove concrete - Il successo dell’ anime di Chainsaw Man ha catturato l’attenzione globale, ma non senza suscitare alcune critiche riguardo alla sua prima stagione.

Cassano prima e dopo: «L’Inter ha già vinto lo scudetto», poi «Stagione di me**a, Inzaghi da cacciare» - “L’Inter ha già vinto il campionato”. “Anzi, no. Forse la spunta il Napoli di Antonio Conte”. In attesa di capire quale sarà l’opinione definitiva di Antonio Cassano, vi riportiamo le sue parole per quanto riguarda la situazione in casa Inter.

La menzogna di mary nel finale della prima stagione di georgie e mandy mette in evidenza il suo peggior conflitto in tbbt - La serie Georgie & Mandy’s First Marriage rappresenta uno spin-off che approfondisce la storia della famiglia Cooper, collegandosi agli eventi narrati in The Big Bang Theory.

Immaginate di aver sempre visto il mondo in bianco e nero. Da stasera inizia la visione a colori: la prima stagione di #Prisma é in onda alle 23:45 su #Rai2! Non chiamatela serie. È uno specchio. È una rivoluzione. É una moltitudine di emozioni: é #PrismaL - facebook.com Vai su Facebook

Mercoledì: il video riassunto della prima stagione; Mercoledì, il riassunto della prima stagione in attesa dei nuovi episodi; Come sarà Mercoledì 2 con una coppia come Jenna Ortega e Lady Gaga?.