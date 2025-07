In arrivo l’ancora di salvataggio per il Pepfar? Gli ultimi sviluppi dal Congresso Usa

Il programma americano per la lotta all’HivAids, Pepfar, potrà essere risparmiato dai tagli voluti dall’amministrazione Trump. Lo hanno confermato martedì sia esponenti della Casa Bianca che senatori repubblicani, nel pieno del negoziato in corso al Senato sulla proposta di tagliare 9,4 miliardi di dollari di spesa federale. Il piano, avanzato dal presidente Donald Trump, mira a ridurre drasticamente gli stanziamenti per gli aiuti esteri e la radiodiffusione. Tuttavia, le perplessità bipartisan hanno spinto i promotori del provvedimento a escludere dal pacchetto i 400 milioni di dollari destinati al Pepfar, programma istituito nel 2003 da George W. 🔗 Leggi su Formiche.net

