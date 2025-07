Milan Saelemaekers pronto a essere protagonista nella squadra di Allegri

Un "nuovo innesto" per il Milan. Come scrive Tuttosport, Alexis Saelemaekers vuole conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers pronto a essere protagonista nella squadra di Allegri

Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers - La settimana è iniziata con l’amaro in bocca in casa Roma. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 con l’Atalanta, che ha messo fine all’imbattibilità in campionato in questo 2025.

Roma-Milan, probabili formazioni: occhio a Saelemaekers - La settimana inizia ad entrare nel vivo per la Roma, che ha l’obiettivo di concludere al meglio la stagione.

Roma, Saelemaekers: “Rimanere al Milan è un’opzione che mi piace” - Archiviata una stagione intensa, per la Roma si avvicina il momento di entrare nel vivo del calciomercato.

Milan senza terzini? Ci pensa Allegri: dietro giocano Saelemaekers e Pobega Ci pensa Max. A sei giorni dalla partenza per la tournée in Asia e Australia, il Milan punta a mettere a disposizione di Allegri almeno un terzino. Il tempo stringe, ma Furlani e Tar

Saelemaekers torna al Milan: “Ora resto, voglio dare tutto per il club”; Milan, il giocatore torna dal prestito: Allegri ha deciso; Saelemaekers: Sono un giocatore del Milan, parlerò con Allegri. Restare? Un'opzione che mi piace....

Calciomercato Milan, Allegri predica calma a Milanello! Soluzione già trovata - Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri, in assenza di terzini, è pronto a schierare Alexis Saelemaekers e Tommaso Pobega Il mercato delle voci è in fermento e sembra che il potenziale ritorno di Ma ... milannews24.com scrive

Milan, Allegri inventa Saelemaekers e Pobega terzini e sul web si scatena l'ironia: e Vlahovic riprende quota - Il Milan cambia pelle, Allegri prova Saelemaekers e Pobega terzini: i tifosi si scatenano, intanto torna di moda il nome di Vlahovic ... Scrive sport.virgilio.it