Accoltellato in stazione a Rimini | sangue e paura in mezzo ai turisti

Rimini, 16 luglio 2025 – Un’altra aggressione in pieno giorno, davanti agli occhi di passanti e turisti. È successo poco dopo le 14 in piazzale Cesare Battisti, di fronte alla stazione ferroviaria di Rimini. Un ragazzo tunisino, nato nel 2006, è stato accoltellato alla coscia nel corso di una lite che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata per un debito di appena 120 euro. Una somma che – stando alle ipotesi degli inquirenti – potrebbe essere legata ad attività di spaccio di stupefacenti. La scena dell’aggressione si è consumata in una delle zone più trafficate della città . Il giovane, dopo essere stato colpito, ha perso molto sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato in stazione a Rimini: sangue e paura in mezzo ai turisti

