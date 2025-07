Già 100 trapianti di fegato dall' inizio dell' anno | anche una maratona di 36 ore per 5 operazioni

Sono stati raggiunti i 100 trapianti di fegato il 12 luglio scorso (dall'inizio dell'anno) nell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, unico centro trapianti di fegato in Toscana. E la scorsa settimana, nelle giornate di lunedì e martedì, in 36 ore di maratona. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Numeri record in Aoup per i trapianti di fegato: 20 nel solo mese di aprile - Dal 1 aprile al 1 maggio in Aoup sono stati eseguiti 20 trapianti di fegato e, per tre volte nell'arco di cinque giorni, ne sono stati eseguiti tre al giorno con uno sforzo enorme da parte di tutti.

A 89 anni dona fegato e reni: a Ragusa un gesto d’amore che permette tre trapianti salvavita - A Ragusa, un anziano, deceduto per emorragia cerebrale, ha donato fegato e reni, salvando tre vite. Grazie alla rapidità della famiglia e alla collaborazione con l’Ismett di Palermo, il trapianto è riuscito, dimostrando un grande gesto di generosità e professionalità .

Tumore del fegato, tra terapie d'avanguardia e trapianti: il modello Torrette per l’epatocarcinoma - ANCONA - Team multidisciplinari per la gestione dei casi di carcinoma epatocellulare: la sfida dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche a una delle patologie più frequenti.

Trapianti da record, a Villa Sofia prelevato fegato da donatore ultranovantenne: salvato paziente in lista d'attesa https://ift.tt/eKzfALQ Vai su X

Trapianti di fegato, numeri record a Pisa - PISA: Ben 11 quelli eseguiti nelle prime settimane di Luglio. Secondo toscanamedianews.it

