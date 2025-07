L' Ultimo vagone il thriller che ghiaccia l' estate

Una madre è in metropolitana, all’ora di punta, con le sue due bambine. Il treno arriva. Le piccole salgono. Lei no. Le porte si chiudono, il treno riparte. Corre alla fermata successiva, sperando che qualcuno abbia notato le bambine e se ne sia preso cura. Quando arriva, però, le restituiscono solo la più piccola. Della figlia maggiore, di sei anni, nessuna traccia. La paura che corre sui binari della metropolitana. Questo è l’inizio de L'Ultimo vagone, il nuovo thriller psicologico firmato da Andrea Mara, bestseller n. 1 del Sunday Times e pubblicato in Italia da Piemme. Una storia che cattura fin da subito, con una tensione che cresce costantemente e una paura che si insinua in profondità . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

