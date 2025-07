Lavori Tribunale di Napoli Nord riaperta Piazza della Pace per far fronte alla carenza parcheggi

È stata riaperta da una settimana Piazza della Pace, una delle soluzioni individuate dal Comune di Aversa per far fronte alla carenza di parcheggi causata dai lavori in corso al Tribunale di Napoli nord. L'area è stata messa a disposizione di avvocati e dipendenti del Tribunale vista l'inagibilità temporanea dei parcheggi interni del palazzo di.

Superbonus, lavori a metà . Il caso finisce in tribunale: "Scattano i sequestri" - Tutti erano convinti che il superbonus sarebbe stato la grande opportunità per le loro case. Invece la storia – secondo quanto ci aveva esposto il proprietario di una casa – poi si è rivelata essere stata tutta un’altra, per i proprietari di una villetta nel Pisano.

Via Favero, il verdetto del tribunale. Stop ai lavori nell’area verde: "Riconosciuta servitù ai residenti" - Non è la fine, ma senz’altro una svolta importante. Il tribunale ha disposto il blocco immediato dei lavori edilizi in corso nell’area di via Favero-via Serao, a seguito del riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio gravante sul terreno oggetto dell’intervento.

Aversa, al via i lavori nel Tribunale di Napoli Nord: nodo parcheggi ancora irrisolto - Sono partiti ieri i lavori al Tribunale di Napoli Nord. Gli interventi, di natura ministeriale, interessano – tra gli altri – gli uffici, le aule bunker e l’intero parcheggio interno, finora adibito a circa 350 posti auto.

Tribunale Napoli Nord, arrivano 30 unità ma ne sono state chieste 300 - Una "road map" per arrivare a ridare dignità al tribunale di Napoli nord, che ha sede nell'ex castello aragonese di Aversa. Secondo ilmattino.it

Aversa, tribunale di Napoli Nord: cinque nuove aule e parking - Il Mattino - Questi soli dati, fortemente penalizzanti per il tribunale di Aversa, appaiono poi ancora di più emergenziali, se si considera che nel 2013, ad esempio, al tribunale di Napoli Nord sono ... Lo riporta ilmattino.it