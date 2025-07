Cia-Agricoltori Italiani Campania | A Bruxelles per dire no al Fondo unico e al taglio di risorse per la PAC

La Cia-Agricoltori Italiani, guidata dal Presidente nazionale Cristiano Fini, ha partecipato nel pomeriggio di oggi alla marcia simbolica a Bruxelles contro l'ipotesi di un Fondo unico e il taglio di risorse per la Politica agricola comunitaria (PAC), una scelta che potrebbe avere ripercussioni devastanti per il futuro dell'agricoltura europea. "È giunto il momento di riaffermare con forza la nostra posizione", ha dichiarato a Bruxelles il Presidente Fini. "L'Europa non può dimenticare i suoi impegni verso il comparto agricolo, che rappresenta il cuore pulsante dell'economia e della società europea.

