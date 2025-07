Rubio Usa molto preoccupati da attacchi Israele in Siria

Gli Usa sono " molto preoccupati " dagli attacchi israeliani in Siria: lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio, Usa molto preoccupati da attacchi Israele in Siria

Rubio, 'dopo i raid l'Iran è molto più lontano dall'atomica' - L'Iran è "molto più lontano da un'arma nucleare", dopo l'attacco statunitense ai tre principali siti nucleari iraniani avvenuto nel fine settimana.

Usa-Cina, Rubio: fra Trump e Xi "rapporto di lavoro" molto positivo - Milano, 11 lug. (askanews) - Il rapporto di lavoro fra i presidenti di Cina e Stati Uniti è "molto positivo": lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, al termine di un incontro con l'omologo cinese Wang Yi a margine del vertice Asean di Kuala Lumpur.

Tajani: Colloquio con Rubio molto positivo su Gaza e Ucraina – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 “L’incontro con Rubio è stato molto positivo, c’è una identità di vedute sulle grandi questioni internazionali, noi sosteniamo anche l’azione americana per raggiungere la pace in Ucraina.

Rubio, Usa molto preoccupati da attacchi Israele in Siria - Gli Usa sono "molto preoccupati" dagli attacchi israeliani in Siria: lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio. Scrive gazzettadiparma.it

Tajani: Colloquio con Rubio molto positivo su Gaza e Ucraina - “L’incontro con Rubio è stato molto positivo, c’è una identità di vedute sulle grandi questioni internazionali, noi sosteniamo anche l’azione americana per raggiungere la pace in Ucraina. Come scrive ilgiornale.it