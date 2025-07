Gli allevatori di Coldiretti protestano davanti alla Regione per l' emergenza Blue tongue

Protesta nella mattinata del 16 luglio da parte degli allevatori di Coldiretti, circa 200 pastori sono arrivati all'Aquila davanti alla sede della giunta regionale per chiedere sostegno in merito all'emergenza Blue tongue, il virus che sta decimando gli allevamenti ovini. Tante le bandiere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

DOMANI, 16 LUGLIO ORE 10.00 – PRESIDIO A L’AQUILA Davanti a Palazzo Silone – Via Leonardo da Vinci Gli allevatori abruzzesi di Coldiretti scendono in piazza per chiedere risposte urgenti sulla Blue Tongue, la malattia che sta mettendo in ginocc - facebook.com Vai su Facebook

