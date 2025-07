Luigi rischia di perdere il lavoro perché si è opposto al traffico d’armi A lui la mia solidarietà

La immagino piĂą o meno così quella lettera: lei è giĂ stato piĂą volte punito per aver parlato in pubblico e alla stampa dei carichi di armi all’ Aeroporto Montichiari di Brescia . lei ha rivendicato il diritto dei lavoratori di non essere addetti al carico e scarico delle armi.. lei è venuto meno ai suoi doveri di fedeltĂ all’azienda. lei si è persino lamentato, sempre in pubblico, dei provvedimenti disciplinari subiti. per questo ora avviamo nei suoi confronti una procedura che può arrivare fino al licenziamento. Questo il senso dell’ ennesima missiva di minaccia di provvedimenti disciplinari, inviata il 9 luglio dalla direzione aziendale nei confronti di Luigi Borrelli, delegato Usb dell’aeroporto di Montichiari, vicino a Brescia, presso il quale lavora da piĂą di vent’anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luigi rischia di perdere il lavoro perchĂ© si è opposto al traffico d’armi. A lui la mia solidarietĂ