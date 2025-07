Maltempo in arrivo | le Regioni in Allerta Gialla per domani 17 Luglio

Previsioni critiche per diverse regioni italiane: piogge intense e temporali in arrivo. Il maltempo colpirĂ l'Italia nella giornata di giovedì 17 luglio, portando con sĂ© piogge abbondanti e temporali localmente intensi. Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare rapidamente, coinvolgendo prima il Nord e successivamente il Centro e il Sud del Paese. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali in sette regioni del Centro-Sud, in base alle previsioni aggiornate e ai fenomeni giĂ in atto. Le Regioni interessate dall'Allerta Gialla.

Maltempo in arrivo: previste piogge intense, temporali e vento forte - Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad affrontare una giornata all'insegna del maltempo. Una perturbazione in arrivo da sud-ovest, alimentata da una depressione in approfondimento sull'Italia settentrionale, sta giĂ interessando la regione con le prime precipitazioni e un rinforzo del vento.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

Maltempo in arrivo, niente chiusure sulla A9: il tratto Lomazzo sud–Como Centro resta aperto - Nessuna chiusura questa notte sulla A9 Lainate–Como–Chiasso. A causa del peggioramento delle condizioni meteo è stata annullata la prevista chiusura del tratto tra Lomazzo sud e Como Centro, in direzione del confine di Stato.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 13 luglio: le regioni a rischio; Allerta maltempo in 7 regioni per temporali violenti, frana sulla strada per Cortina: la situazione in Italia; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde.

Maltempo in arrivo al Centro-Sud: temporali e allerta gialla in sette regioni - La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio maltempo in sette regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e parte di Umbria, Lazio, Campania e Puglia. Segnala ilpuntoamezzogiorno.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 luglio: le regioni a rischio - Blitz temporalesco sull'Italia con piogge e temporali sia al nord che al centro sud nella giornata di domani giovedì 17 luglio ... Da fanpage.it