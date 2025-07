David Corenswet l' attore di Superman è fan del James Bond di Daniel Craig | Il migliore di tutti i tempi

Corenswet si dilunga in elogi sulla sequenza iniziale in bianco e nero di Casino Royale, che funge da introduzione per Daniel Craig, definendolo il "miglior film di Bond mai realizzato". Intervistato da Brittany Broski, David Corenswet ha definito Casino Royale "uno dei migliori film mai realizzati" e ha condiviso una teoria personale sul primo omicidio doppio di Bond. Secondo l'attore, la sequenza d'apertura contiene un dettaglio psicologico sfuggito a molti, che dice molto sul 007 interpretato da Daniel Craig e sulla sua visione dell'agente. David Corenswet rilegge ed elogia Casino Royale Nel regno delle rivelazioni pop, capita che un attore destinato a vestire i panni di un'icona, come il caso di David Corenswet, il nuovo Superman, decida di inchinarsi a un altro mito dell'immaginario collettivo: James Bond. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

