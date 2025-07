Si ferma con il camper per riposare all' interno dell' abitacolo si sviluppa un incendio | 70enne in ospedale

ANCONA – Aveva accostato all’ombra per una sosta all’interno del suo camper, ma per cause da accertare il mezzo ha preso fuoco sorprendendolo durante il riposo. L’ambulanza della Croce Gialla con l’automedica e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Albertini in prossimitĂ dell'ingresso del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

