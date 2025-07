Trasferimento del front office cimiteri in via Gioacchino da Fiore

Il front office cimiteri, attualmente situato in piazza dei Grue, a partire da lunedì 21 luglio chiuderà e sarà trasferito nella nuova sede di via Gioacchino da Fiore, 15, al piano terra della struttura che ospita già la sede centrale della Pescara Multiservice, società partecipata del Comune. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

