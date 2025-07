So cosa hai fatto dopo 28 anni l' horror torna in sala con Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr

Sarà un'estate da incubo per alcuni adolescenti tormentati da un killer in cerca di vendetta per quello che hanno fatto l'estate precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - So cosa hai fatto, dopo 28 anni l'horror torna in sala con Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.

In questa notizia si parla di: fatto - cosa - anni - horror

Che fine ha fatto Marco Bellavia e cosa fa oggi? - Dal boom a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 al graduale allontanamento dalla scena televisiva, Marco Bellavia  ha vissuto numerosi alti e bassi in carriera  che hanno reso il suo percorso professionale decisamente tortuoso.

Sophie Codegoni lascia il pubblico senza parole: «Ecco cosa mi hanno fatto i miei amici» - Nel salotto televisivo de Le Iene, Sophie Codegoni ha deciso di rompere il silenzio e raccontare, senza filtri, il periodo più difficile della sua vita.

Lucio Corsi, il gesto sul palco dell’Eurovision diventa virale: cosa ha fatto (VIDEO) - Durante la finale dell’ Eurovision Song Contest 2025 tenutasi a Basilea, il cantautore toscano Lucio Corsi ha sorpreso il pubblico con una performance che ha subito catturato l’attenzione.

SO COSA HAI FATTO: Ventotto anni dopo il cult degli anni ‘90, la saga horror I Know What You Did Last Summer torna sul grande schermo con una nuova pellicola diretta da Jennifer Kaytin Robinson, che firma anche la sceneggiatura insieme a Sam Lans - facebook.com Vai su Facebook

'So cosa hai fatto', torna la saga horror 28 anni dopo; “So cosa hai fatto”, un sequel da paura: l’estate horror passa per Southport; Esce al cinema So cosa hai fatto, dal cast alle curiosità : cosa aspettarsi.

'So cosa hai fatto', torna la saga horror 28 anni dopo - Almeno se provochi la morte di un innocente durante una rimpatriata con gli amici d'infanzia e vivi in un paesino costiero degli Stati Uniti: il passato - Lo riporta msn.com

So Cosa Hai Fatto, la Recensione del reboot del cult horror - La nostra recensione del reboot di So Cosa Hai Fatto, slasher horror cult del 1997 che oggi ritrova linfa vitale grazie ad una brillante idea di "requel". Come scrive lascimmiapensa.com