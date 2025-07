Basket | Italia ai quarti degli Europei Under 20 tutto facile con l’Islanda

Tutto fin troppo facile per l’Italia negli ottavi di finale degli Europei Under 20 di scena a Heraklion, in Grecia. La squadra azzurra, guidata da Alessandro Rossi, si libera dell’Islanda con elevatissimo margine: 101-58. 14 punti a testa per Mattia De Martin, ElisĂ©e Assui e Francesco Ferrari; per l’Islanda Frithrik Curtis è l’unico in doppia cifra con 11 punti. Domani il confronto con Israele che può valere il penultimo atto. Parte bene l’Italia, con Ferrari, Assui e Osasuyi che dettano subito il ritmo: 2-0 in sei minuti. Curtis piazza uno 0-5 che riporta sotto l’Islanda, tenuta però a distanza soprattutto da Osasuyi, che quando c’è da prendersi responsabilitĂ non si tira indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Italia ai quarti degli Europei Under 20, tutto facile con l’Islanda

