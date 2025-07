Raccolta straordinaria di sangue organizzata dalla fondazione Ciao Vinny al Policlinico di Bari

Torna l’appuntamento estivo “È giunta l’ora di donare il sangue”, l’iniziativa organizzata dalla fondazione Ciao Vinny in collaborazione con altre realtà del territorio per una raccolta straordinaria di sangue. L’obiettivo è dare un sostegno concreto agli ospedali che, soprattutto durante. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il messaggio itinerante di "DonatoriNati": raccolta straordinaria di sangue al Goretti - Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante di DonatoriNati, l'iniziativa che questa mattina ha fatto tappa a Latina per una donazione di sangue straordinaria all'ospedale Santa Maria Goretti.

Raccolta sangue nel municipio di Brindisi: consiglieri, assessori e cittadini fanno la loro parte - Consiglieri comunali, assessori, dipendenti comunali e semplici cittadini: tutti a donare il sangue stamattina, presso l'autoemoteca parcheggiata nel cortile di Palazzo di Città .

Dona il sangue, regala un sorriso: giornata di raccolta con animazione per bambini - CAROVIGNO - Si rinnova l'appuntamento con la giornata di raccolta sangue, organizzata presso la nuova sede Avis dell'Istituto del Prete a CArovigno, in programma per mercoledì 14 maggio, dalle ore 15:00 alle 19:00.

Raccolta di sangue Avis Vene

Gli appuntamenti della campagna di #raccoltasangue nelle cittadine della provincia di Foggia organizzata dal Centro Trasfusionale di #CasaSollievoDellaSofferenza in collaborazione con i volontari di #Avis, #Fratres e #Fidas Vai su X

Donazione straordinaria: quasi 30 sacche di sangue grazie alla raccolta promossa dal Siulp - Il sindacato di Polizia di Oristano, insieme a quello di Nuoro, ha partecipato attivamente all’iniziativa solidale organizzata con l’Avis ... Lo riporta linkoristano.it

Macomer, raccolta di sangue con Avis e forze di polizia - Con una azione congiunta tra le segreterie provinciali del Siulp di Nuoro e Oristano e l'Avis di Macomer è stata effettuata una raccolta straordinaria del sangue, con oltre ... Come scrive msn.com