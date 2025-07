Terni-Roma lavori alla stazione Termini | Una tratta faticosissima diventa un vero e proprio calvario

Una estate di passione connotata da disagi e preoccupazioni diffuse. La deputata Anna Ascani ha presentato un’interrogazione al Ministro dei trasporti Matteo Salvini poichĂ©, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria previsti alla stazione di Roma Termini (dall’11 agosto al 5 settembre) i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: roma - lavori - stazione - termini

Lavori giubilari in ritardo, Roma est non crede nei miracoli - C’è chi crede nei miracoli e chi no. Se non si ha fede, del resto, è difficile pensare che un cantiere possa essere avviato e terminato nel giro di meno di due mesi, specialmente a Roma.

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Sarà un’ estate di cantieri, quella che attende Roma. Una città in continuo movimento, con lavori che toccheranno la grande viabilità , i marciapiedi e alcune opere strategiche.

Nuovo svincolo sula Roma-Fiumicino, restringimento di carreggiata per i lavori - Fiumicino, 7 maggio 2025 – Anas comunica che, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo Cargo in direzione Roma lungo l’autostrada A91”, a partire dalla notte di martedì 13 maggio, si procederà ad un restringimento della larghezza delle corsie sulle carreggiate dell’A91 Roma-Fiumicino, in entrambe le direzioni.

Negli anni tra il 1947 e il 1949 durante i lavori per la costruzione della nuova Stazione Termini e la linea B della metropolitana, nell’odierna piazza dei Cinquecento, emerse uno straordinario complesso edilizio di epoca romana, già in parte scoperto nel secol - facebook.com Vai su Facebook

L’estate dei cantieri: ancora lavori, cancellazioni e limitazioni per i treni; Lavori ai binari a Termini, modificate le corse su 6 tratte. I dettagli; Roma, inaugurata la prima parte della nuova Piazza dei Cinquecento alla Stazione Termini.

La commissione parlamentare periferie "scende" a Roma Termini. E dei cittadini dicono: "Venite anche a piazza Vittorio" - Incontro in mattinata per fare il punto della situazione in uno snodo che raggiunge punte di "800mila persone". Si legge su romatoday.it

Terni-Roma senza stop a Termini, disagi per i pendolari sul tavolo del ministro Salvini - Porta la firma della deputata Pd Anna Ascani l’ultima interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sul caso dei treni che collegano la città di Terni con Roma e il ri ... Lo riporta umbria24.it