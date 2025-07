Israele bombarda la Siria | distrutto il quartier generale dell’esercito a Damasco

L’esercito israeliano ha colpito la Siria: nella cittĂ di Damasco, afferma l’Idf, bombardato l’ingresso del quartier generale dell’esercito siriano. La motivazione non è stata chiara, se non la volontĂ di colpire un “obiettivo militare”, senza fornire ulteriori giustificazioni all’ attacco. Israele attacca la Siria: esplosioni a Damasco. All’ingresso occidentale di Sweida le forze governative si erano radunate prima di entrare in cittĂ : qui ieri, secondo Axios, gli Usa avevano chiesto a Israele di fermare i raid contro le forze militari siriane nel sud del Paese. Nonostante la richiesta, l’Idf ha attaccato con i droni Damasco, colpendo l’ingresso del quartier generale militare siriano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele bombarda la Siria: distrutto il quartier generale dell’esercito a Damasco

Siria, l’esercito di Israele colpisce Damasco: «Un messaggio al regime» – Il video - L’esercito di Israele colpisce Damasco. L’Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della Siria.

L'esercito israeliano colpisce infrastruttura militare in Siria: un civile ucciso - L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito un' infrastruttura militare in Siria. Si tratta, si legge in una dichiarazione, di "un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria.

Trump schiera l’esercito per fermare la guerriglia. Los Angeles come Iraq e Siria - La polizia ha eseguito arresti di massa contro gruppi di manifestanti violenti The post Trump schiera l’esercito per fermare la guerriglia.

Israele ha attaccato Damasco, la capitale della Siria. Bombe hanno colpito lo stato maggiore dell'esercito siriano e il palazzo presidenziale di Damasco. Il momento dell’impatto sulla sede dello stato maggiore dell’esercito è finito live su un canale televisivo loc Vai su X

Le violenze sono scoppiate domenica nella provincia a maggioranza drusa di Sweida, due giorni dopo che un mercante druso era stato rapito sulla strada per Damasco. Disordini diffusi, con Israele ha colpito dei carri armati militari nel sud della Siria - facebook.com Vai su Facebook

Israele colpisce le forze di sicurezza siriane a Damasco e nel sud della Siria; Israele attacca Damasco: “I raid più duri in Siria sono iniziati”; Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Netanyahu a drusi israeliani: Non oltrepassate il confine, rischiate la vita.

Israele-Siria: Esercito israeliano, colpita l'area del palazzo presidenziale siriano - Ue: 'Allarmati per le sorti della città, si attui l'accordo di tregua'. Scrive ansa.it

Siria, Israele attacca il quartiere generale dell'esercito siriano a Damasco - Il portavoce dell'Idf ha precisato che l 'obiettivo dell'attacco dell'Aeronautica Militare israeliana a Damasco era il cancello d'ingresso del complesso del quartier generale del regime siriano. Lo riporta tg.la7.it