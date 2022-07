**Fmi: taglia al 3,2% crescita globale in 2022 su rischi per ripresa** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - Dopo il rimbalzo del 2021, con una crescita globale del 6,1%, quest'anno la ripresa potrebbe essere 'solo' del 3,2% alla luce degli choc che "hanno colpito un'economia mondiale già indebolita dalla pandemia", da una inflazione superiore alle attese al conseguente irrigidimento delle politiche monetarie, dal rallentamento della Cina (causa lockdown) alla guerra in Ucraina. A indicarlo è il Fondo Monetario Internazionale che - nell'aggiornamento del World Economic Outlook - taglia di 0,4 punti la stima per l'economia mondiale nel 2022, rispetto alle previsioni fatte ad aprile scorso. Uno scenario che non dovrebbe migliorare significativamente nel 2023 quando - scrive il Fondo - la crescita globale dovrebbe essere solo del 2,9% (-0,7 punti sulle precedenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - Dopo il rimbalzo del 2021, con unadel 6,1%, quest'anno la ripresa potrebbe essere 'solo' del 3,2% alla luce degli choc che "hanno colpito un'economia mondiale già indebolita dalla pandemia", da una inflazione superiore alle attese al conseguente irrigidimento delle politiche monetarie, dal rallentamento della Cina (causa lockdown) alla guerra in Ucraina. A indicarlo è il Fondo Monetario Internazionale che - nell'aggiornamento del World Economic Outlook -di 0,4 punti la stima per l'economia mondiale nel, rispetto alle previsioni fatte ad aprile scorso. Uno scenario che non dovrebbe migliorare significativamente nel 2023 quando - scrive il Fondo - ladovrebbe essere solo del 2,9% (-0,7 punti sulle precedenti ...

TV7Benevento : **Fmi: taglia al 3,2% crescita globale in 2022 su rischi per ripresa** - - RiccardoStracu1 : @alposto Quello che mette a ferro e fuoco il Paese, licenzia, riduce il pubblico, taglia le tasse ai ricchi, moltip… - FFelice1983 : ???? #FMI taglia previsioni crescita 2022 da 2% a 1,2% e 2023 da poco +2% a 0,8%. Inflazione rivista al rialzo da 6,5… - zazoomblog : La guerra in Ucraina spacca il G20 finanze. Fmi taglia previsioni di crescita globale - #guerra #Ucraina #spacca… - zazoomblog : La guerra in Ucraina spacca il G20 finanze. Fmi taglia previsioni di crescita globale - #guerra #Ucraina #spacca… -