Europei nuoto Roma 2022, 58 azzurri in acqua. Il Dt Butini: “Qualità e quantità” (Di martedì 26 luglio 2022) Saranno 58 gli atleti azzurri in acqua agli Europei di nuoto in programma a Roma dall’11 al 17 agosto. La spedizione è composta da 34 maschi e 24 femmine. Tra le donne sono nove le atlete nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. I più giovani della selezione sono Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005. C’è il capitano Fabio Scozzoli, che compirà 34 anni il 4 agosto. Presenti ovviamente tutti i finalisti alle Olimpiadi di Tokyo e ai mondiali di Budapest, su tutti Gregorio Paltrinieri. Ottimista il direttore tecnico Cesare Butini: “Nel comporre la squadra per i campionati Europei abbiamo coniugato Qualità a quantità – sottolinea -. ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Saranno 58 gli atletiinaglidiin programma adall’11 al 17 agosto. La spedizione è composta da 34 maschi e 24 femmine. Tra le donne sono nove le atlete nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. I più giovani della selezione sono Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005. C’è il capitano Fabio Scozzoli, che compirà 34 anni il 4 agosto. Presenti ovviamente tutti i finalisti alle Olimpiadi di Tokyo e ai mondiali di Budapest, su tutti Gregorio Paltrinieri. Ottimista il direttore tecnico Cesare: “Nel comporre la squadra per i campionatiabbiamo coniugato– sottolinea -. ...

sportface2016 : #Nuoto, #Roma2022: 58 azzurri in acqua. #Butini: 'Qualità e quantità' - ikheaew : ho rinunciato agli europei di nuoto a roma per andare in vacanza col mio tipo. so che me ne pentirò - patriziarutigl1 : RT @LuceverdeRoma: ?#Roma #evento - Lido di Ostia ? Lungomare Amerigo Vespucci ??Campionati Europei di Nuoto categorie Master e Elite ??d… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #Europeinuoto2022 #GregorioPaltrinieri Nuoto, il programma di Gregorio Paltrinieri agli… - Sandrino_14 : @Astrusa__ Si alla fine ci saranno solo questi. Gli sport acquatici (nuoto, pallanuoto, tuffi) se ne sono usciti...… -