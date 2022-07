Esiste un sito di dating per no vax e i dati dei suoi utenti non sono tanto al sicuro (Di martedì 26 luglio 2022) Si tratta dei dati di 3.500 utenti esposti a causa di un bug. Basterebbe sapere dove cercare, in sostanza, e chiunque potrebbe diventare amministratore di Unjected (il sito di incontri specifico per persone che non si sono vaccinate contro il Covid). A riportare la notizia per primo è stato Daily Dot, evidenziando come il luogo di incontri online abbia lasciato esposti i dati sensibili permettendo, potenzialmente, a chiunque di diventare admin. Cosa fa un admin? Sapendo come sfruttare il bug del sito di incontri no vax, chiunque avrebbe potuto accedere alle informazioni di qualunque membro del sito (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e – quando fornito – l’indirizzo di casa). LEGGI ANCHE >>> C’è chi sulle app di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 luglio 2022) Si tratta deidi 3.500esposti a causa di un bug. Basterebbe sapere dove cercare, in sostanza, e chiunque potrebbe diventare amministratore di Unjected (ildi incontri specifico per persone che non sivaccinate contro il Covid). A riportare la notizia per primo è stato Daily Dot, evidenziando come il luogo di incontri online abbia lasciato esposti isensibili permettendo, potenzialmente, a chiunque di diventare admin. Cosa fa un admin? Sapendo come sfruttare il bug deldi incontri no vax, chiunque avrebbe potuto accedere alle informazioni di qualunque membro del(nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e – quando fornito – l’indirizzo di casa). LEGGI ANCHE >>> C’è chi sulle app di ...

