E se Facebook smettesse di essere un social network?

(Di martedì 26 luglio 2022) La fine dicome. Così un articolo di Axios definisce i nuovi cambiamenti apportati da Mark Zuckerberg., ormai in competizione con TikTok, non sarà più un luogo dove amici, parenti e conoscenti si incontrano virtualmente. Da ora in poi avrà uno scroll (lo scorrimento della pagina) molto più simile a TikTok, con l’algoritmo che alimenterà la bacheca dell’utente con video, post e fotografie consigliati. La fine dicome: i cambiamenti in atto Meta ha annunciato i grandi cambiamenti die Instagram la scorsa settimana: Quando aprirai, sarà “Home” la scheda principale. Un annuncio aziendale l’ha definita un «motore di scoperta» per trovare «contenuti freschi e ...

