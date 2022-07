**Calcio: Dybala, 'presto per iniziare a parlare di scudetto'** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Corsa scudetto? Credo sia presto per iniziare a parlare di scudetto. C'è voglia, lo scorso anno la Roma ha vinto un trofeo importante. Ci sono obiettivi importanti, a tutti piace vincere e quello deve essere il nostro obiettivo: pensare di partita in partita e più avanti vedremo dove saremo per parlare di obiettivi più importanti. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi, dobbiamo pensare partita per partita". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma Paulo Dybala durante la sua presentazione a Trigoria. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Corsa? Credo siaperdi. C'è voglia, lo scorso anno la Roma ha vinto un trofeo importante. Ci sono obiettivi importanti, a tutti piace vincere e quello deve essere il nostro obiettivo: pensare di partita in partita e più avanti vedremo dove saremo perdi obiettivi più importanti. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi, dobbiamo pensare partita per partita". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma Paulodurante la sua presentazione a Trigoria.

