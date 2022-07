Acerbi Lazio, il retroscena: niente ritiro in accordo con il club (Di martedì 26 luglio 2022) Francesco Acerbi non è stato convocato da Sarri per il ritiro in Germania: una decisione che è arrivata in accordo col club Francesco Acerbi non farà parte della squadra a disposizione della Lazio che domani raggiungerà il ritiro in Germania, per preparare le amichevoli contro il Genoa e la nazionale qatariota. Secondo quanto riportato da TMW, la decisione è stata presa di comune accordo tra calciatore e società, visto che il centrale resta in attesa di conoscere il proprio futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Francesconon è stato convocato da Sarri per ilin Germania: una decisione che è arrivata incolFrancesconon farà parte della squadra a disposizione dellache domani raggiungerà ilin Germania, per preparare le amichevoli contro il Genoa e la nazionale qatariota. Secondo quanto riportato da TMW, la decisione è stata presa di comunetra calciatore e società, visto che il centrale resta in attesa di conoscere il proprio futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : ?????? Ai titoli di coda l'avventura di Francesco #Acerbi alla #Lazio. Il giocatore ha scelto di non partire per la se… - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - ale_taia : RT @Gazzetta_it: Lazio, Sarri non porta #Acerbi in Germania: è rottura - Milannews24_com : #Acerbi salta il ritiro con la #Lazio. Il difensore accostato anche al #Milan - napolista : Gazzetta: tra #Acerbi e la #Lazio è rottura, il difensore non parte per il ritiro in Germania Scelta tecnica, orma… -