(Di martedì 26 luglio 2022) Il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, sul caos a: "Non c'è strategia e a metterci lesono le forze armate.? L'che ha, per questo è sotto processo"

manfro74 : @matteosalvinimi Guerra? Inflazione? materie prime alle stelle? PNRR da sbloccare? Tutta colpa dei disperati che me… -

ilGiornale.it

... peraltro, è che le politiche dei porti aperti perseguite dalla sinistra di fattoi ... Nell'hotspot disi è raggiunta la cifra record di 1.871 migranti, a fronte dei 350 posti ...Sull'argomento immigrazione, Enrico Letta ius scholae e accoglienzad'accordo ... Il Mediterraneo lo ha riportato nella stretta attualità:si ritrova a dover gestire un numero di ... "A Lampedusa ci mettono le toppe i poliziotti. Salvini L'unico che ha fatto qualcosa" Il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, sul caos a Lampedusa: "Non c'è strategia e a metterci le toppe sono le forze armate. Salvini L'unico che ha fatto qualcosa, per questo è sotto pr ...La campagna elettorale è iniziata e il tema immigrazione è tornato di attualità. Soprattutto per la Lega. Dopo la raffica di sbarchi delle ultime ore, il vicesindaco di Lampedusa Attilio Lucia non ha ...