Gli eventi datati 26 luglio Nella storia della Serie A Roma-Foggia non significa solo il primo gol di Francesco Totti. Vi erano i 'Satanelli' nell'Olimpico giallorosso il 27 ottobre 1991, giorno dell'esordio in Serie A di Pasquale Padalino. Per il difensore foggiano 218 presenze e tredici reti nel massimo campionato, 75 gare e un gol nel torneo cadetto. Con la Fiorentina ha festeggiato nel 1996 una coccarda tricolore e una Supercoppa italiana. E' nato il 26 luglio 1972. A proposito della Viola: esattamente vent'anni fa si spegneva l'olandese André Roosenburg, tre stagioni in maglia gigliata dal 1950 al '53. Nell'annata 1958-'59 vinse in patria il titolo di capocannoniere. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

