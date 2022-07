Zuppa di Porro 25 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 luglio 2022)di. La sfida delle alleanze: in realtà è un tema che riguarda solo la sx, ma il Corrierone generalizza. battutona del Fatto, elegante come al solito: il campo Laido. Per Libero: gli inutili acquisto di Letta. Fermi tutti Speranza accetta l’alleanza con il Pd. Renzi invece non si capisce bene cosa voglia fare: certo non stare con destra. La crisi? Colpa di Conte, ma anceh del cerchio magico di Draghi. Destra volano gli stracci, titola modestamente la Rep e poi perchè? perchè la Ronzulli dice aspettiamo per il premier. Gli altri manco hanno la coalizione. Rep in campagna elettorale come non mai: Bei si prepara. E la Stampa si cheide in apertura prima pagina: Questa destra può governare e retoricamente lo fa chiedere anche alla Marzano che era quella che amava romanticamente Melenchon. Danno del nano a Brunetta, non proprio così direttamente, ...