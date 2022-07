Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022)DEL 25 LUGLIOORE 18:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PER VIA DELLA PISANA E L’AUTOSTRADA-FIUMICINO. SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI; SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA CANCELLIERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE ...