Un posto al sole | Manuela contro di lei

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Manuela è preoccupata che sua sorella combini qualche guaio. Qualcuno a lei molto caro soffrirà! Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che i familiari di Chiara e Nunzio attendono con ansia la loro partenza. Solo in pochi sanno la loro meta e hanno paura di non rivederli più. Non solo la loro più grande preoccupazione è che finiscono in seri guai. Intanto, Micaela scopre qualcosa di sconvolgente sul cellulare della sorella, a quanto pare ne sta per combinare un'altra delle sue. Infine, Speranza e Mariella sono convinte di dover continuare nel loro piano per far andare d'accordo Espedito e Samuel.

