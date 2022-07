Ultimo “Stadi 2023: La Favola continua…” annunciate quattro nuove date | I dettagli (Di lunedì 25 luglio 2022) Ultimo: “Stadi 2023 La Favola continua…” sono state annunciate quattro nuove date: ecco i dettagli Lunedì 25 luglio 2022. Dopo lo straordinario trionfo del tour Stadi 2022, che ha visto Ultimo esibirsi nei più iconici Stadi d’Italia, per un totale di 15 date di cui 11 sold out e 600.000 biglietti venduti, a grande richiesta “La Favola continua…”. Ultimo rinnova l’appuntamento con l’amato pubblico annunciando le quattro date del tour Stadi 2023. La tournée partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022): “La” sono state: ecco iLunedì 25 luglio 2022. Dopo lo straordinario trionfo del tour2022, che ha vistoesibirsi nei più iconicid’Italia, per un totale di 15di cui 11 sold out e 600.000 biglietti venduti, a grande richiesta “La”.rinnova l’appuntamento con l’amato pubblico annunciando ledel tour. La tournée partirà con una doppia data alloo Olimpico di ...

Dopo l'ultimo concerto a San Siro, sono state annunciate già le prossime date negli stadi di #Ultimo per l'estate 2023

Oggi ultima tappa del tour negli stadi di Ultimo oltre 600.000 persone sono venute in questi concerti!

La Favola di ULTIMO (e dei suoi fan)... continua! Annunciati NUOVI CONCERTI nell'ambito di #ultimostadi2023

Ultimo riempie due san siro (senza promozioni nauseanti) dopo un tour di quindici stadi sold out e una data al circo massimo