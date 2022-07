Stranger Things e la nuova collezione per H&M in pieno mood anni Ottanta (Di lunedì 25 luglio 2022) Stranger Things non è più solo una serie, ma un vero e proprio fenomeno e la nuova collezione di H&M ne è l'ulteriore conferma. Il marchio svedese di fast fashion ha, infatti, ripetuto l'esperimento già tentato nel 2019, e questa volta svela una capsule maschile ispirata al volume 2 della quarta stagione della serie, presentando un guardaroba di una decina e poco più di pezzi che sembrano uscire direttamente dall'armadio di uno studente universitario degli anni Ottanta. Le toppe Hawkins e le grandi lettere sono presenti su felpe, t-shirt e camicie in una gamma di colori che va dal crema al verde abete, all'arancione. Dal lancio di Stranger Things nel 2016, il mondo fantastico degli adolescenti della Hawkins High School ha attirato un pubblico ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 luglio 2022)non è più solo una serie, ma un vero e proprio fenomeno e ladi H&M ne è l'ulteriore conferma. Il marchio svedese di fast fashion ha, infatti, ripetuto l'esperimento già tentato nel 2019, e questa volta svela una capsule maschile ispirata al volume 2 della quarta stagione della serie, presentando un guardaroba di una decina e poco più di pezzi che sembrano uscire direttamente dall'armadio di uno studente universitario degli. Le toppe Hawkins e le grandi lettere sono presenti su felpe, t-shirt e camicie in una gamma di colori che va dal crema al verde abete, all'arancione. Dal lancio dinel 2016, il mondo fantastico degli adolescenti della Hawkins High School ha attirato un pubblico ...

