“Stop all’Iva su pane a pasta”, il Governo studia il provvedimento (Di lunedì 25 luglio 2022) Iva sul cibo, il Governo Draghi è dimissionario ma resterà in carica per altri 4 mesi circa e ora affronta il problema. È allo studio la possibilità di azzerare l’imposta sul valore aggiunto sia sul pane che sulla pasta. Ma l’obiettivo dei tecnici è anche quello di ridurre l’Iva dal 10% al 5% sulla carne e sul pesce. Lo ha confermato la viceministra pentastellata dell’economia Laura Castelli. “Si tratta di un piano concreto e eventualmente alternativo o aggiuntivo ai 200 euro” ha detto a Radio 24. Foto Ansa/Ciro FuscoLa norma potrebbe comparire come un’aggiunta nel decreto Aiuti. Un provvedimento ormai famigerato perché proprio su di esso il Movimento Cinque Stelle ha aperto la crisi di Governo non votando la fiducia. Sembra dunque che nell’esecutivo si ragioni sull’ipotesi di un’Iva eliminata in tutto ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 luglio 2022) Iva sul cibo, ilDraghi è dimissionario ma resterà in carica per altri 4 mesi circa e ora affronta il problema. È allo studio la possibilità di azzerare l’imposta sul valore aggiunto sia sulche sulla. Ma l’obiettivo dei tecnici è anche quello di ridurre l’Iva dal 10% al 5% sulla carne e sul pesce. Lo ha confermato la viceministra pentastellata dell’economia Laura Castelli. “Si tratta di un piano concreto e eventualmente alternativo o aggiuntivo ai 200 euro” ha detto a Radio 24. Foto Ansa/Ciro FuscoLa norma potrebbe comparire come un’aggiunta nel decreto Aiuti. Unormai famigerato perché proprio su di esso il Movimento Cinque Stelle ha aperto la crisi dinon votando la fiducia. Sembra dunque che nell’esecutivo si ragioni sull’ipotesi di un’Iva eliminata in tutto ...

wordweb81 : Stop all'#IVA su pasta e pane e taglio su altri beni, a che punto è il Decreto Aiuti bis - VelvetMagIta : “Stop all’Iva su pane a pasta”, il Governo studia il provvedimento #VelvetMag #Velvet - GueriniDaniela : RT @MottaRberto: @ladyonorato 'Stop all'Iva sulla vendita di armi'. Scintille e insulti al Senato Il voto in commissione ha visto FAVOREV… - MottaRberto : @ladyonorato 'Stop all'Iva sulla vendita di armi'. Scintille e insulti al Senato Il voto in commissione ha visto… - MottaRberto : @jacopo_iacoboni 'Stop all'Iva sulla vendita di armi'. Scintille e insulti al Senato Il voto in commissione ha vist… -