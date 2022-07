Sparatoria a Vancouver, esce in mimetica e prende di mira i senzatetto: morti e feriti (Di lunedì 25 luglio 2022) Polizia canadese Vancouver, 25 luglio 2022 - Un uomo è sceso in strada e ha sparato ai senzatetto, è accaduto nella periferia di Vancouver, in Canada. Sul terreno ci sono morti e feriti. Le notizie ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Polizia canadese, 25 luglio 2022 - Un uomo è sceso in strada e ha sparato ai, è accaduto nella periferia di, in Canada. Sul terreno ci sono. Le notizie ...

BreakingItalyNe : CANADA: Sparatoria a Langley nel distretto regionale di Metro Vancouver nella provincia della British Columbia: Ci… - MovArturoSP : RT @DomaniGiornale: ???? Sparatoria a #Vancouver, in #Canada. Diverse le vittime: sarebbero tutte senzatetto - EugenioCardi : RT @DomaniGiornale: ???? Sparatoria a #Vancouver, in #Canada. Diverse le vittime: sarebbero tutte senzatetto - DomaniGiornale : ???? Sparatoria a #Vancouver, in #Canada. Diverse le vittime: sarebbero tutte senzatetto - ticinonews : Sparatoria a Vancouver, diversi feriti -